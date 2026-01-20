Bu marşrutlar fərqli yollarla hərəkət edir

10 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA-nın məlumatında qeyd olunub.

Belə ki, 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Parlament prospekti ilə kəsişən, birləşən küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub.

Məhdudiyyət səbəbindən 3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir.