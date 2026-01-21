Qışda D vitamini çatışmazlığı kimlər üçün daha təhlükəlidir?
D vitamini, xüsusilə, qış dövründə immunitetin, sümük sağlamlığının və ümumi sağlamlığın qorunması üçün əsas qida maddələrindən biridir. Onun bu mövsümdə xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi günəş işığının azalması ilə bağlıdır. Belə ki, dəri D vitaminini ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında sintez edir və qış aylarında bu proses xeyli məhdudlaşır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gazeta.ru-ya açıqlamasında Aleksandr Konkov məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, D vitamini, xüsusilə, uşaqlar və yeniyetmələr üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Böyümə dövründə bu vitaminin çatışmazlığı skeletin, dişlərin və əzələ sisteminin düzgün formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Nəticədə uşaqlarda raxitə bənzər əlamətlər, ümumi zəiflik və fiziki inkişafın ləngiməsi müşahidə oluna bilər.
Mütəxəssis bildirib ki, yaşlı insanlar üçün də D vitamini son dərəcə vacibdir. Yaş artdıqca dərinin bu vitamini sintez etmə qabiliyyəti azalır, sümüklər isə daha kövrək olur. D vitamininin çatışmazlığı osteoporozun inkişafına, sınıqların və yıxılma riskinin artmasına gətirib çıxarır.
Ekspert qeyd edib ki, D vitamini hamilə və süd verən qadınlar üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
