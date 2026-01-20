https://news.day.az/azerinews/1810725.html “Qarabağ”da transfer həyəcanı - qış fasiləsində yenilik ola bilər "Qarabağ" klubu qış transfer pəncərəsində heyətini gücləndirmək niyyətindədir və bu istiqamətdə müzakirələrini davam etdirir. Day.Az xəbər verir ki, komandanın Baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında bildirib ki, klubdan gözləntilər kifayət qədər yüksəkdir.
"Qarabağ" klubu qış transfer pəncərəsində heyətini gücləndirmək niyyətindədir və bu istiqamətdə müzakirələrini davam etdirir.
Day.Az xəbər verir ki, komandanın Baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında bildirib ki, klubdan gözləntilər kifayət qədər yüksəkdir.
Təcrübəli mütəxəssis qeyd edib ki, hər hansı gözlənilməz problem yaranmadığı halda qış fasiləsində transferin reallaşması planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, hazırda danışıqlar gedir və ən azı bir yeni futbolçunun komandaya cəlb olunacağı gözlənilir.
