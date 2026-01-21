2025-ci ildə BTC vasitəsilə Türkiyə ərazisindən nəql olunan neftin həcmi açıqlandı
2025-ci il ərzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri ilə Türkiyə ərazisindən 206,434 milyon barel neft nəql edilib.
Day.Az bu barədə Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən məlumat yayıb.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2024-cü ildə bu göstərici 224,142 milyon barel təşkil edib. Beləliklə, nəql olunan neftin həcmi 7,9 faiz azalıb.
2025-ci ilin dekabr ayında Türkiyə ərazisindən BTC kəməri ilə 17,319 milyon barel neft nəql olunub ki ki, bu da 2024-cü ilin dekabr ayı ilə müqayisədə (20,081 milyon barel) təxminən 1,2 dəfə azdır.
Qeyd edək ki, BTC Co. şirkətinin səhmdarları bunlardır: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), ONGC Videsh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) və INPEX (2,50%).
