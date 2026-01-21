ABŞ rekord həddə 18 trilyon dollarlıq investisiya öhdəlikləri əldə edib - Tramp
ABŞ ümumilikdə 18 trilyon dollarlıq rekord investisiya öhdəlikləri əldə edib.
Trend xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumundakı çıxışında bildirib.
"Bayden administrasiyasının ölkəmizə 1 trilyon dollardan az yeni investisiya cəlb etdiyi dörd ildən sonra rekord həddə - 18 trilyon dollarlıq öhdəliklər əldə etdik və yekun hesablama aparıldıqda ümumi məbləğin 20 trilyon dollara yaxın olacağını gözləyirik. Tarixdə heç bir ölkə buna nail olmayıb, hətta ona yaxınlaşmayıb", - Tramp bildirib.
Prezident qeyd edib ki, ABŞ iqtisadiyyatı hazırda sürətli artım yaşayır: məhsuldarlıq artır, investisiya və ev təsərrüfatlarının gəlirləri artır, inflyasiya aradan qaldırılıb, əvvəllər açıq və təhlükəli olan sərhədlər indi faktiki olaraq keçilməz hala gəlib və ölkə tarixində ən sürətli və ən dramatik iqtisadi dönüş yaşayır.
"Bayden administrasiyası dövründə Amerika staqflyasiya kabusu ilə üzləşirdi - aşağı artım və yüksək inflyasiya, yoxsulluq, uğursuzluq və tənəzzül üçün resept. Lakin indi iqtisadi siyasətimin həyata keçirilməsindən cəmi bir il sonra, tam əksini görürük: sıfıra yaxın inflyasiya və fövqəladə iqtisadi artım - inanıram ki, ölkəmiz və bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsi buna bənzərini görməyib", - deyə Tramp vurğulayıb.
O əlavə edib ki, son üç ayda əsas inflyasiya cəmi 1,6% təşkil edib.
"Bu arada, dördüncü rübdə iqtisadi artım 5,4% səviyyəsində proqnozlaşdırılır ki, bu da mənim və bir neçə məsləhətçim istisna olmaqla, hər kəsin proqnozundan xeyli yüksəkdir", - deyə prezident qeyd etdi.
