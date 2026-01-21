ABŞ artan ticarət kəsirini tariflərlə kəskin şəkildə azaldıb - Tramp
Tariflər sayəsində ABŞ dünya tarixində ən böyük olan artan ticarət kəsirini kəskin şəkildə azaltdı.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumundakı çıxışında bildirib.
"Hər il 1 trilyon dollardan çox itiririk və bu, sadəcə olaraq, boşa gedirdi. Lakin bir il ərzində aylıq ticarət kəsirimizi 77% azaldıb, inflyasiya olmadan - çoxlarının qeyri-mümkün hesab etdiyi bir şey", - deyə Tramp vurğulayıb.
Prezident əlavə edib ki, Amerika ixracatı hazırda 150 milyard dollardan çox artıb.
"ABŞ-nin polad istehsalı ayda 300.000 ton artıb və növbəti dörd ayda ikiqat artacaq. Bu, ikiqat və üçqat artacaq və ölkə daxilində yeni polad zavodları tikilir. Zavod tikintisi 41% artıb və bu rəqəm sürətlə artmaqdadır", - deyə o bildirib.
Tramp qeyd edib ki, ABŞ bütün Amerika ticarətinin 40%-ni əhatə edən tərəfdaşlarla tarixi ticarət müqavilələri bağlayıb.
"Bizim tərəfdaş ölkələrimiz var: Avropa dövlətləri, Yaponiya, Cənubi Koreya - onlar bizim tərəfdaşlarımızdır. Onlar bizimlə, xüsusən də neft və qaz sahəsində genişmiqyaslı müqavilələr bağlayıblar. Bu müqavilələr təkcə ABŞ-də deyil, iqtisadi artıma və fond bazarlarının sürətli yüksəlişinə töhfə verib", - deyə prezident əlavə edib.
