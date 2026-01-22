https://news.day.az/azerinews/1811272.html Bakıda silsilə oğurluqlar edən qardaşlar saxlanıldı - VİDEO - FOTO Bakının Nizami rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. DİN mətbuat xidmətindən Day.Az-a veirlən xəbərə görə, naməlum 2 nəfər rayon ərazisindəki bir evə daxil olaraq 1500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və elektrik avadanlıqları oğurlayıblar.
Bakıda silsilə oğurluqlar edən qardaşlar saxlanıldı - VİDEO - FOTO
Bakının Nizami rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
DİN mətbuat xidmətindən Day.Az-a veirlən xəbərə görə, naməlum 2 nəfər rayon ərazisindəki bir evə daxil olaraq 1500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və elektrik avadanlıqları oğurlayıblar.
Nizami RPİ 25-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 28 yaşlı Vurğun İbrahimov və qardaşı 36 yaşlı Müşfiq İbrahimov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Araşdırma zamanı onların paytaxtın ayrı-ayrı rayonlarında yerləşən evlərdən və iki avtomobildən oğurluq etdikləri məlum olub.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
