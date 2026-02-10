https://news.day.az/azerinews/1815236.html “Cərrahpaşalıların bacısı” vəfat etdi - FOTO Bir zamanlar Türkiyənin məşhur serialı olan "Kurtlar Vadisi"ndə rol alan aktrisa vəfat edib. Day.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işində "Cərrahpaşalıların bacısı" obrazı ilə yadda qalan Şıvqa Gerez həyatını itirib. Məlumata görə, 56 yaşlı aktrisa uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziiyyət çəkirmiş.
