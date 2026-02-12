Mədə xərçəngi riskini artıran amillər nələrdir?

Mütəxəssislər mədə xərçənginin yaranma riskini artıran əsas amilləri açıqlayıblar. Bildirilir ki, bu xəstəliyin inkişafında həm həyat tərzi, həm də genetik və tibbi faktorlar mühüm rol oynayır.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mədə xərçəngi riskini artıran əsas amillər bunlardır:

Helicobacter pylori infeksiyası - mədə selikli qişasında uzunmüddətli iltihaba səbəb olaraq xərçəng riskini yüksəldir

Düzgün olmayan qidalanma - duzlu, hisə verilmiş, konservləşdirilmiş və çox yağlı qidaların tez-tez qəbulu

Siqaret və alkoqol istifadəsi - mədə toxumasına zərər verərək xərçəng ehtimalını artırır

Ailəvi meyillilik - yaxın qohumlarda mədə xərçəngi halları risk faktorudur

Xroniki mədə xəstəlikləri - qastrit, mədə xorası və poliplər

Yaş faktoru - risk əsasən 50 yaşdan sonra artır

Zəif immun sistem və uzunmüddətli stress

Həkimlər vurğulayırlar ki, erkən mərhələdə diaqnoz qoyulduqda mədə xərçəngi müalicə oluna bilər. Buna görə də uzunmüddətli mədə ağrıları, iştahsızlıq, səbəbsiz çəki itkisi və udma çətinliyi kimi əlamətlər olduqda mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə olunur.