Tramp və Netanyahu İran danışıqlarını müzakirə edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə çox yaxşı bir görüşün olduğunu və iki ölkə arasında möhtəşəm münasibətlərin davam etdiyini deyib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə o, "Truth" sosial mediasında yazıb.
"Razılaşmanın əldə edilib-edilməyəcəyinə baxmaq üçün İranla danışıqların davam etdirilməsini təkid etdim. Əgər mümkün olarsa, Baş nazirə bunun üstünlük olacağını bildirdim. Əgər mümkün olmazsa, sadəcə nəticənin necə olacağını görəcəyik",- deyə Tramp əlavə edib.
O bildirib ki, görüşdə Qəzzada və ümumiyyətlə bölgədə əldə edilən böyük irəliləyiş müzakirə olunub.
