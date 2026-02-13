Ən sağlam meyvə şirəsi hansıdır?
Meyvə şirələri vitamin və mineral anbarı olsa da, düzgün seçim etmək sağlamlıq üçün çox vacibdir. Hər meyvə şirəsinin bədənimizə təsiri fərqlidir. Bəs, həqiqətən "ən sağlam" meyvə şirəsi hansıdır?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, nar şirəsi antioksidant miqdarına görə siyahının başında gəlir.
Ürək sağlamlığını qoruyur, damarların elastikliyini artırır və qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edir. Onun antioksidant gücü yaşıl çaydan daha yüksəkdir.
Hüceyrələri sərbəst radikalların zərərindən qoruyaraq qocalmanı ləngidir.
Vişnə şirəsi xüsusilə idmançılar və yuxu problemi olanlar üçün idealdır.
Əzələ ağrılarını azaldır və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Tərkibindəki təbii melatonun sayəsində yuxu keyfiyyətini artırır.
Ağır məşqlərdən sonra bərpa prosesini sürətləndirir.
Portağal şirəsi ən çox tanınan və sevilən şirələrdən biridir.
Yüksək C vitamini tərkibi ilə immun sistemini gücləndirir. Sümüklərin inkişafı və diş əti sağlamlığı üçün vacibdir.
Təzə sıxılmış və içərisində ləti (pulpu) olan portağal şirəsi lif baxımından daha zəngindir.
Alma şirəsi xüsusilə uşaqlar üçün ən çox tövsiyə olunan şirələrdəndir.
Ürək xəstəlikləri riskini azaldır və astma əlamətlərini yüngülləşdirə bilər. Lifli quruluşu sayəsində (əgər süzülməyibsə) həzmə kömək edir.
Meyvə şirəsi içərkən diqqət etməli olduğunuz 3 qayda:
Meyvənin özü, yoxsa şirəsi? Mümkün qədər meyvəni bütöv yeməyə üstünlük verin.
Meyvəni sıxdıqda onun faydalı liflərini itirirsiniz və qan şəkəriniz daha sürətlə yüksəlir.
Şəkər əlavəsinə "Yox" deyin: Mağazadan alınan "meyvə nektarı" və ya tərkibində əlavə şəkər olan şirələrdən uzaq durun. "100% Meyvə Şirəsi" yazılan məhsulları seçin.
Porsiya nəzarəti: Hətta 100% təbii olsa belə, meyvə şirəsində yüksək miqdarda fruktoza (meyvə şəkəri) var. Gündə 1 stəkandan (təxminən 150-200 ml) artıq içməmək tövsiyə olunur.
