Avropanın yeni təhlükəsizlik strategiyasına ehtiyacı var - Ursula fon der Lyayen
Avropanın yeni təhlükəsizlik strategiyasına ehtiyacı var.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Avropa Komissiyasının (AK) prezidenti Ursula fon der Lyayen bildirib.
"Hesab edirəm ki, bütün siyasət arsenalımızdan - ticarət, maliyyə, standartlar, məlumatlar, vacib infrastruktur, texnologiya platformaları və informasiyadan istifadəyə yanaşmamızı təcili olaraq yenidən nəzərdən keçirməliyik. Əsasən, bu yeni dünya nizamında həyata keçirdiyimiz hər bir siyasətin aydın təhlükəsizlik ölçüsü olmalıdır", - o bildirib.
Fon der Lyayen vurğuladı ki, Avropa təhlükəsizlik maraqlarını müdafiə etmək üçün güclü tərəflərindən daha qətiyyətli və proaktiv şəkildə istifadə etməyə hazır və istəkli olmalıdır.
"Bizə sadə bir məqsədi olan yeni bir doktrina lazımdır: Avropanın hər zaman öz ərazisini, iqtisadiyyatını, demokratiyasını və həyat tərzini müdafiə edə bilməsini təmin etmək", - Avropa Komissiyasının prezidenti əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре