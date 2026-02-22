Bu qidalar uşaqların İQ səviyyəsini azaldır - Xəbərdarlıq
Alimlər müəyyən ediblər ki, erkən yaşlarda tez-tez hazır əriştə, şirniyyat, emal olunmuş ət məhsulları və qazlı içkilər istehlak edən uşaqlar 6-7 yaşlarında intellekt testlərində daha aşağı nəticələr göstərirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırma zamanı tədqiqatçılar iki fərqli qidalanma modelini müqayisə ediblər:
Sağlam qidalanma (tərəvəz, meyvə, paxlalılar)
Zərərli qidalanma (fast-food, qəlyanaltılar, şirin və qazlı içkilər)
Nəticələrə görə, daha aşağı İQ göstəriciləri əsasən zərərli qidalanma modelinə üstünlük verən uşaqlarda müşahidə olunub.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, erkən yaşlarda formalaşan qidalanma vərdişləri uşaqların gələcək zehni inkişafına uzunmüddətli təsir göstərə bilər.
