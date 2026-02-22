Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

Azərbaycanın rayonlarında fevralın 23-də əsasən gecə və axşam saatlarında, 24-də bəzi yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.