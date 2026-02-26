Müharibəyə gedən əsgərlər istifadə edirmiş - Faydası say-say bitmir
Qədim dövrlərdə müharibəyə gedən əsgərlər tərəfindən istifadə edilən "zılbıt" otunun sidikqovucu və bəlğəmgətirici xüsusiyyətlərinə malik olduğu, boğaz ağrısı və öskürək üçün yaxşı olduğu, iltihab və infeksiyalara qarşı dəstəkləyici olduğu məlum olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, təbii yaşayış mühitində yetişən və xüsusilə yaz aylarında yığılan "zılbıt" otu səhər tezdən kəndlərdən toplanaraq bazara gətirilir. Unikal ətri və dadı ilə tanınan "zılbıt" Sinopdakı kənd bazarında vətəndaşların böyük marağına səbəb olur .
Vitamin və minerallarla zəngin olan "zılbıt" tərəvəzi, tez-tez soğan və yumurta yeməyi kimi hazırlanaraq dadını artıran saysız-hesabsız sağlamlıq faydalarına malikdir. Narahatlığı aradan qaldırması və cəsarət artırması ilə tanınan "zılbıt"ın qədim dövrlərdə müharibəyə gedən əsgərlər tərəfindən onlara cəsarət vermək üçün istifadə edildiyi bildirilir.
Müalicəvi xüsusiyyətləri ilə tanınan "zılbıt" otunun sidikqovucu və bəlğəmgətirici təsiri olduğu, boğaz ağrısını və öskürəyi aradan qaldırdığı, iltihab və infeksiyalara qarşı dəstək verdiyi deyilir. Həmçinin süd artırıcı, sakitləşdirici və qızdırma salıcı xüsusiyyətləri ilə də tanınır və qış aylarında soyuqdəymə ilə mübarizə aparmaq üçün istehlak edilir. Onun təravətləndiricisinin yanıqların və yaraların sağalmasına kömək etdiyi məlumdur.
