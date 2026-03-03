Tatu görmə pozğunluğuna səbəb ola bilər
Son araşdırmalar göstərir ki, bəzi hallarda tatu (döymə) sağlamlıq üçün gözlənilməz risklər yarada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə keyfiyyətsiz boya və gigiyenik qaydalara əməl olunmaması müxtəlif fəsadlara yol aça bilər.
Həkimlərin sözlərinə görə, tatu zamanı istifadə olunan bəzi kimyəvi maddələr allergik reaksiyalara, iltihabi proseslərə və nadir hallarda sinir sistemi ilə bağlı problemlərə səbəb ola bilər. Əgər boya tərkibində ağır metallar və ya zərərli piqmentlər varsa, bu maddələr qan dövranı vasitəsilə orqanizmə yayıla bilər.
Mütəxəssislər qeyd edir ki, çox nadir hallarda immun reaksiyalar və ya damar sistemi ilə bağlı ağırlaşmalar görmə sinirlərinə təsir göstərə bilər. Bu isə bulanıq görmə, baş ağrısı və görmə zəifliyi kimi əlamətlərlə özünü göstərə bilər.
Həkimlər tatu etdirmək istəyən şəxslərə aşağıdakı məqamlara diqqət etməyi tövsiyə edir:
Lisenziyalı və steril şəraitdə fəaliyyət göstərən salon seçmək
İstifadə olunan boyaların sertifikatlı olmasına əmin olmaq
Allergiya və ya xroniki xəstəlik varsa, öncədən həkimlə məsləhətləşmək
Hər hansı tatu sonrası görmə ilə bağlı problem yaranarsa, dərhal həkimə müraciət etmək vacibdir.
