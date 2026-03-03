Qışda çəki atmaq istəyənlərə 5 məsləhət
Bədən isinmək üçün daha çox enerji (kalori) tələb edir, bu da iştahın artmasına səbəb olur. Günəş işığının azalması yağ depolanmasını tətikləyir. Xoşbəxtlik hormonunun düşməsi bizi "duyğusal aclığa" və karbohidratlara yönəldir.
Day.Az Milli.Az-a istindən qışda arıqlamaq üçün 5 effektiv məsləhəti təqdim edir:
İdman zalına gedə bilmirsinizsə, evdə sadə kardio hərəkətləri (ip atlamaq, pilləkən çıxmaq, squat) qan dövranını sürətləndirir. MAC+ kimi tətbiqlərdən istifadə edərək peşəkar proqramlarla hərəkətsizliyi məğlub edə bilərsiniz.
Soyuqda bədən şəkərli qidalar istəyir. Bu anlarda ağır şirniyyatlar əvəzinə darçınlı meyvələr, az miqdarda tünd şokolad və ya qatıq kimi qan şəkərini stabil saxlayan alternativlərə yönəlin.
Qışda susuzluq hissi azaldığı üçün su içmək unudulur. Halbuki yağların parçalanması (hidroliz) üçün su mütləqdir. Kremalı və şəkərli isti içkilər əvəzinə metabolizmanı sürətləndirən yaşıl çay kimi bitki çaylarına üstünlük verin.
Brokoli, gül kələmi, kərəviz və ispanaq kimi qış tərəvəzləri liflə zəngindir və uzun müddət toxluq hissi yaradır. Bu tərəvəzləri proteinlə (ət, toyuq, paxlalılar) birləşdirsəniz, hətta istirahət halında belə bədəniniz daha çox kalori yandıracaq.
Yuxusuzluq aclıq hormonunu (qrelin) artırır, toxluq hormonunu (leptin) isə azaldır. Gündə 7-8 saat keyfiyyətli yuxu yatmaq hormonal balansı təmin edərək lazımsız kalori qəbulunun qarşısını alır.
