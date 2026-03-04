İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO
İrandan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsi davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, 28 fevral 8.00-dan - 4 mart saat 10:00-dək İrandan müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla ümumilikdə 1161 nəfər təxliyə olunub.
Belə ki, 361 Çin, 246 Rusiya, 224 Azərbaycan, 99 Tacikistan, 76 Pakistan, 46 Oman, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 9 Gürcüstan, 7 Belarus, 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, , 5 Serbiya, 4 İordaniya, 4 İsveçrə,4, Nigeriya, 4 Yaponiya vətəndaşı təxliyə olunub.
Siyahıda həmçinin Qətər, Banqladeş, Özbəkistan, Meksika və Fillipinin hər biri üzrə 3 vətəndaş, Nepal, Qazaxıstan, Fransa və Türkiyə, Yəmən, Qırğızıstan və İtaliyanın üzrə isə hər biri üzrə 2 vətəndaş yer alıb. Polşa, Tunis, Livan, Hindistan, Braziliya, Böyük Britaniya, Myanma, Maldiv Adaları və Cənubi Afrikanın isə hər biri üzrə 1 nəfər təxliyə edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре