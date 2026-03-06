https://news.day.az/azerinews/1820327.html Azərbaycanlı müğənni faciəvi şəkildə öldü Ötən gecə müğənni Kamil Sərməsov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun sənət yoldaşları məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, Qubadlı rayonunun Qaralar kənd sakini olan müğənni faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. Onun Sumqayıtda yol qəzasında həyatını itirdiyi bildirilib.
Azərbaycanlı müğənni faciəvi şəkildə öldü
Ötən gecə müğənni Kamil Sərməsov vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun sənət yoldaşları məlumat paylaşıb.
Bildirilib ki, Qubadlı rayonunun Qaralar kənd sakini olan müğənni faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib.
Onun Sumqayıtda yol qəzasında həyatını itirdiyi bildirilib.
