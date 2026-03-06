Azərbaycanlı müğənni faciəvi şəkildə öldü

Ötən gecə müğənni Kamil Sərməsov vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun sənət yoldaşları məlumat paylaşıb.

Bildirilib ki, Qubadlı rayonunun Qaralar kənd sakini olan müğənni faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib.

Onun Sumqayıtda yol qəzasında həyatını itirdiyi bildirilib.