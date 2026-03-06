https://news.day.az/azerinews/1820383.html Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının qonağı olub - FOTO Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının qonağı olub. Görüşdə mədəniyyət naziri Adil Kərimli də iştirak edib.
Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının qonağı olub.
Görüşdə mədəniyyət naziri Adil Kərimli də iştirak edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının rəhbərliyi, şagird və tələbələri, pedaqoji heyəti ilə görüşüb, akademiyanın fəaliyyəti, eləcə də dərs otaqları və məşq zalları ilə tanış olub.
Daha sonra Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının tələbələri qonaqlar üçün "Vals" ("Yatmış gözəl" baletindən) və "Qazağı" rəqsini ifa ediblər.
