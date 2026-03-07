Bu şəhərdə yalnız 10 günlük təzə qida ehtiyatı qalıb
Yaxın Şərqdə artan gərginlik və ticarət yollarında fasilələr Dubayın ərzaq təchizatına ciddi təzyiq göstərir.
Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, şəhərdə yalnız 10 günlük təzə qida ehtiyatının qaldığı bildirilib və davam edən logistika çətinlikləri ərzaq qiymətlərinin artması riskini artırır.
Qeyd edilir ki, Dubay xüsusilə meyvə, tərəvəz və qısa saxlama müddətli digər məhsullarda idxaldan asılıdır,. Qlobal logistika şəbəkəsində fasilələr davam edərsə, şəhərdə ərzaq çatışmazlığı sürətlə ciddi problemə çevrilə bilər.
Yaxın Şərqdə limanlar və nəqliyyat mərkəzlərindəki qeyri-müəyyənlik bir çox gəminin bölgədən keçməsini çətinləşdirir. Bu, paylama şəbəkələrində gecikmələrə və məhsulların tədarükündə çatışmazlığa səbəb olur. Analitiklər xəbərdarlıq edir ki, təchizat zəncirinə təzyiq davam edərsə, Körfəzdə ərzaq qiymətləri yüksələ bilər.
Vurğulanır ki, mövcud ehtiyatlar qısa müddətdə böhran yaratmasa da, ticarət yollarında fasilələr davam edərsə, bölgədə ərzaq təhlükəsizliyi müzakirələri daha da intensivləşəcək.
