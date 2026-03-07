Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər - FOTO
İstanbulda Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Özbəkistan xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov arasında görüş keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, nazirlər Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqliyi, siyasi, iqtisadi və regional əlaqələr sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, habelə Türk Dövlətləri Təşkilatındakı koordinasiya məsələləri ilə bağlı mövzuları müzakirə ediblər.
Həmçinin, Yaxın Şərqdə davam edən hərbi gərginlik barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak etmək üçün Türkiyənin İstanbul şəhərində işgüzar səfərdədir.
