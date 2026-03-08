https://news.day.az/azerinews/1820838.html Makron Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İrandakı Fransa vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə təxliyəsi üçün şərait yaratdığına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığı zamanı bildirib.
Makron Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İrandakı Fransa vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə təxliyəsi üçün şərait yaratdığına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığı zamanı bildirib.
Prezident İlham Əliyev isə telefon zənginə və həmrəylik nümayiş etdirdiyinə görə Makrona təşəkkürünü bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре