Makron Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İrandakı Fransa vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə təxliyəsi üçün şərait yaratdığına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığı zamanı bildirib.

Prezident İlham Əliyev isə telefon zənginə və həmrəylik nümayiş etdirdiyinə görə Makrona təşəkkürünü bildirib.