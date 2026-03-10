Beyni gəncləşdirən vasitələr
Beyin sağlamlığının qorunması vacibdir. Yaddaşınızı gənc saxlamaq və beyinin sürətlə qocalmasının qarşısını almaq üçün gündəlik vərdişlərinizdə bəzi dəyişikliklər edə bilərsiniz.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər hərəkət vasitəsilə beyni sağlam saxlamağın mümkünlüyünü bildirib. Lakin bu qaydaya əlavə olaraq, beyin sağlamlığına töhfə verən bəzi təsirli gündəlik vərdişlər və qidalar da mövcuddur.
Bugünkü sürətli həyat tərzi, stress və sağlam olmayan vərdişlər beyin sağlamlığını təhdid edir, lakin zehni sağlamlığı qorumaq düşündüyünüzdən daha asandır. Mütəmadi yuxu, balanslı pəhriz və zehni aktiv saxlayan vərdişlər yaddaş itkisinə və nevroloji xəstəliklərə qarşı güclü bir qalxan yaradır.
Mütəxəssislər beyin sağlamlığının qorunması üçün Aralıq dənizi pəhrizinin əhəmiyyətini vurğulayırlar. Bu pəhriz növünə meyvə, tərəvəz, tam taxıl, paxlalı bitkilər, qoz-fındıq və zeytun yağı kimi qidalar daxildir.
Xüsusilə qoz-fındıq ürək sağlamlığı üçün faydalı olan doymamış yağlar, bitki mənşəli zülal, lif, vitaminlər və minerallarla zəngindir. Kaju, badam və fıstıq beyin sağlamlığı üçün ən təsirli qoz-fındıqlar arasındadır.
Aralıq dənizi pəhrizi həmçinin yüksək dərəcədə emal olunmuş qidaları, ağ çörək və düyü kimi təmizlənmiş dənli bitkiləri, kərə yağı kimi sağlam olmayan yağları, əlavə şəkərləri, spirti və qırmızı əti məhdudlaşdırır. Qırmızı ət çox yaxşı bir protein mənbəyidir, lakin o, həm də yüksək yağlı qida olduğundan ehtiyatla istehlak edilməlidir.
Beləliklə, ümumiyyətlə, toyuq və quş əti kimi şeylər daha məsləhətlidir. Həmçinin, xolesterol baxımından qırmızı ət lipid problemlərini idarə etməyə çalışan insanlar üçün problem ola bilər.
Gecənin yaxşı yuxusu sağlam qalmağın ən rahat və əlverişli yoludur. Yuxu ehtiyacları ümumiyyətlə insandan insana dəyişir. Böyüklər üçün 7-9 saatlıq yuxu kifayət olsa da, həyatın ilk illərində yuxu tələbi təxminən 12-18 saatdır. Yuxu tələbi 12-35 aylıq uşaqlar üçün 12-14 saat, məktəbəqədər və 6 yaşlı uşaqlar üçün 11-13 saat, ibtidai sinif uşaqları üçün 10-11 saat, yeniyetmələr üçün 7-8 saat və böyüklər üçün 6-7 saatdır.
Florida Universitetinin son araşdırması beyninizin "əsl yaşı"nın həyat tərzinizdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcəyini ortaya qoyub.
Aktiv olmaq və müntəzəm olaraq idman etmək ümumi bədən sağlamlığının qorunması üçün vacibdir. Eyni qayda beyin sağlamlığının qorunmasına da aiddir. Bədəninizə uyğun məşqlər qan axınını artırmaqla, yeni beyin hüceyrələrinin əmələ gəlməsini dəstəkləməklə, beynin dəyişmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaqla, yaddaşı yaxşılaşdırmaqla və idrak geriləməsini azaltmaqla beyinə əhəmiyyətli dərəcədə fayda verir.
Beyni məşq etdirmək üçün xəbərləri izləməkdən çəkinmək cazibədar görünə bilər, amma xəbərləri izləmək zehninizi məşğul saxlayır və potensial olaraq demensiya riskini azaldır.
