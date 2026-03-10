Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” ilk oyunda “Liverpul”a qalib gəldi

UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" İstanbulda "Liverpul" qəbul edib.

Oyunda hesab 7-ci dəqiqədə açılıb. Lemina liverpulluları mərkəzə dəvət edib - 1:0.

Matç bu hesabla da başa çatıb.