Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" ilk oyunda "Liverpul"a qalib gəldi UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" İstanbulda "Liverpul" qəbul edib. Oyunda hesab 7-ci dəqiqədə açılıb. Lemina liverpulluları mərkəzə dəvət edib - 1:0. Matç bu hesabla da başa çatıb.
