Oruc tutarkən artan şirniyyat istəyi təhlükəlidir
İftardan sonra yaranan şirniyyat istəyi zərərsiz görünsə də, səhv seçimlər həzm problemlərinə və qan şəkərində düşüb-qalxmağa səbəb ola bilər.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər oruc tutanlara bu işdə diqqətli olmağə məsləhət görür.
Bəs, hansı şirniyyatlar daha sağlam seçim ola bilər?
Gün ərzində qan şəkərinin düşməsi səbəbindən iftardan sonra şirniyyata olan istək arta bilər. İftardan dərhal sonra istehlak edilən yüksək şəkərli şirniyyatlar qan şəkərində qəfil artımlara səbəb ola bilər. Ramazan ayında daha balanslı və daha yüngül şirin seçimlərlə sağlam qidalanma tərzi yaratmaq mümkündür.
Lakin ağır və şərbətli desertlər mədəni yorğunlaşdıra, həzmi yavaşlada və qan şəkərində qəfil artımlara səbəb ola bilər. Bu, zəiflik, yorğunluq və aclığın tez bir zamanda qayıtması kimi problemlərə gətirib çıxarır.
Desertdən tamamilə imtina etmək məcburiyyətində deyilsiniz. Lakin porsiya nəzarəti ən vacib addımdır. Kiçik bir dilim və ya kiçik bir kasa desertlə həm istəyinizi təmin edə, həm də kalori qəbulunuzu tarazlaya bilərsiniz.
Yeməkdən sonra həzm sistemi üçün vaxt ayırmaq lazımdır. Desert yeməzdən əvvəl ən azı 1-2 saat gözləmək mədəni sakitləşdirəcək və qan şəkərinin qəfil artmasının qarşısını almağa kömək edəcək.
Təkcə desert istehlak etmək əvəzinə, yanında süd, qatıq, qoz və ya fındıq kimi protein mənbələrini əlavə etmək qan şəkərinin daha tarazlı artımını təmin edəcək. Bu üsul daha uzun müddət tox qalmağınıza və çəki nəzarətini dəstəkləməyinizə kömək edəcək.
Şərbət və xəmir əsaslı desertlər yüksək şəkər və kalori ehtiva edir. Bu tip desertlər əvəzinə daha yüngül alternativlər seçmək həzm sistemini qorumaq üçün daha yaxşıdır.
Şirin istəklər bəzən susuzluqla qarışdırıla bilər. İftar və sahur arasında ən azı 2 litr su içmək qan şəkəri balansını dəstəkləyir və lazımsız şirniyyat istehlakını azalda bilər.
Şirniyyat yediyiniz günlərdə digər yeməklərdə sadə karbohidratları azaltmaq vacibdir. Tərəvəz yeməkləri və salatlar lif tərkibi sayəsində qan şəkərinin daha bərabər şəkildə artmasına kömək edir.
Şirniyyatları gündəlik vərdiş halına gətirmək əvəzinə, onları həftədə 2-3 günlə məhdudlaşdırmaq həm çəki nəzarəti, həm də ümumi sağlamlıq üçün daha yaxşı bir yanaşmadır. (
