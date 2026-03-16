Gözlərdə bulanıqlaşma nədən xəbər verir?
Gözlərdə bulanıq görmə bir çox insanın zaman-zaman qarşılaşdığı problemlərdən biridir və bu hal bəzən müxtəlif sağlamlıq problemlərinin əlaməti ola bilər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, görmənin bulanıqlaşması sadəcə göz yorğunluğu ilə bağlı ola bilsə də, bəzi hallarda daha ciddi xəstəliklərin göstəricisi sayılır.
Milli.Az xəbər verir ki, həkimlər bildirirlər ki, uzun müddət kompüter və telefon ekranına baxmaq gözlərin yorulmasına və müvəqqəti bulanıq görməyə səbəb ola bilər. Lakin bu problem tez-tez təkrarlanırsa, bu, görmə qüsurları, quru göz sindromu və ya digər göz xəst əlikləri ilə əlaqəli ola bilər.
Bəzi hallarda isə bulanıq görmə şəkərli diabet, yüksək qan təzyiqi və ya göz daxili təzyiqin artması kimi xəstəliklərin ilkin əlamətlərindən biri kimi ortaya çıxır. Bu səbəbdən belə şikayətlər davamlı olduqda mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə edilir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, göz sağlamlığını qorumaq üçün mütəmadi göz müayinəsindən keçmək, ekran qarşısında uzun müddət fasiləsiz qalmamaq və düzgün qidalanmaq vacibdir. Erkən diaqnoz bir çox göz problemlərinin vaxtında müalicəsinə imkan yaradır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре