Prezident İlham Əliyev: Mən altıncı ildir ki, Novruz bayramını Qarabağda qeyd edirəm - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocavənd rayonunun Xanoba kəndinə səfərindən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Mən altıncı ildir ki, Novruz bayramını Qarabağda qeyd edirəm. Birinci dəfə 2021-ci ildə, ondan sonra da bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağdayam və Novruz tonqalını da Qarabağda birlikdə qalayırıq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir".
