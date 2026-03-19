https://news.day.az/azerinews/1823279.html
Bu avtobusda gedişhaqqı 60 qəpik OLDU
41 nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 23-dən Binəqədi qəsəbəsini metronun "Azadlıq prospekti" stansiyası ilə əlaqələndirən 41 nömrəli müntəzəm marşrutda nağdsız ödəniş tətbiq ediləcək.
Marşrut üzrə 15 yeni "İsuzu" markalı avtobus fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat vasitələri müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunub.
Avtobuslarda gedişhaqqı 0,60 AZN müəyyən edilib.
