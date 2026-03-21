Bakıda və bölgələrdə silahlar aşkarlanıb

Martın 20-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 5 avtomat silahı tapıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, axtarışlar nəticəsində həmçinin 9 tüfəng, 1 patron darağı və 117 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib götürülüb.

Qeyd edilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.