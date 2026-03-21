22 ölkə İrandan Hörmüz boğazını açmağı tələb edib
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın da aralarında olduğu 22 ölkə Hörmuz boğazının İran qüvvələri tərəfindən faktiki olaraq bağlanmasını pisləyən birgə bəyanatla çıxış edib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bəyanatda gərginliyin artmasından narahatlıq ifadə edilir, İran təhdidləri dərhal dayandırmağa çağırılır.
Bu ölkələr Hörmuz boğazından təhlükəsiz keçidin təmin olunmasında iştirak etməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре