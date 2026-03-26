Hyundai 69 060 avtomobilini GERİ ÇAĞIRIR
Cənubi Koreyanın "Hyundai Motor" şirkəti ABŞ və Kanadada 69 060 ədəd üçcərgəli SUV avtomobilini geri çağırır.
Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, buna səbəb ikinci və üçüncü sıra oturacaqların insan və ya əşya ilə təmas zamanı qatlanmasının qarşısını almalı olan sistemdə aşkarlanan nasazlıqdır.
Şirkət 2026-cı il istehsalı olan "Palisade" modelinin "Limited" və "Calligraphy" seriyaları üzrə geri çağırma sənədini Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi üzrə Milli İdarəsinə təqdim edib. ABŞ-da isə bu modelin satışları dayandırılıb.
Məlumata görə, elektriklə tənzimlənən arxa oturacaqlarla bağlı sərnişinlərin sıxışdırılması halları qeydə alınıb. Bu hadisələrdən biri azyaşlı uşağın ölümünə səbəb olub.
Qeyd olunur ki, ötən ilin avqust ayının ortalarından bu il martın 9-dək şirkətə oturacaqlarla bağlı ümumilikdə 17 şikayət daxil olub, dörd sərnişin yüngül xəsarət alıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре