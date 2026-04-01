https://news.day.az/azerinews/1825216.html Türkiyə yığması DÇ-2026-ya vəsiqə qazandı - VİDEO 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə uğrunda Kosovo və Türkiyə arasında keçirilən pley-off oyunu başa çatıb. Day.Az Idman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, komandalar Priştinadakı "Fadil Vokrri" Stadionunda oynayıblar. Yeganə qolu 53-cü dəqiqədə hücumçu Kərəm Aktürkoğlu vurub.
Türkiyə 1:0 hesabı ilə qalib gələrək dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.
