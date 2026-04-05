Bu avtobusun hərəkət sxemi müvəqqəti DƏYİŞDİRİLDİ

53 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib.

Day.Az-ın məlumatına görə, Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsindən 20-ci sahə istiqamətinə (Cavidan İbrahimli küçəsi) gedən yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyətlə əlaqədar 53 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. 

Dəyişikliyə əsasən, marşrutun hərəkəti Badamdar qəsəbəsi - metronun "Elmlər Akademiyası" stansiyası - "Azneft dairəsi" - 20-ci sahə istiqamətində təşkil olunub.