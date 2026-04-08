Bu yolda sürət həddi müvəqqəti endirildi

Hazırda Bakıda müşahidə edilən küləkli hava ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

Bu barədə Day.Az-а Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, bununla bağlı məlumat sürət tablolarında "güclü külək" işarəsi aktivləşdirilib.

Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.