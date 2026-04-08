İran və Pakistan atəşkəsin pozulması halları barədə müzakirə aparıb
İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi və Pakistan ordusunun komandanı general Asim Munir İsrail tərəfindən İran və Livanda atəşkəsin pozulması hallarını müzakirə ediblər.
Day.Az bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat verib.
Məlumata görə, telefon söhbətində İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi müharibəyə son qoymaq və regionda sülh və sabitliyin möhkəmlənməsi üçün Pakistan dövlətinin konstruktiv rolunu alqışlayıb.
Tərəflər Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif və İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın telefon söhbətini diqqət mərkəzində saxlayıb və telefon söhbətində əldə olunan razılaşmalarla əlaqədar koordinasiyaların davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Zərbələr ölkənin ən böyük şəhərlərinə, o cümlədən Tehrana endirilib. Ağ Ev hücumu İslam Respublikasından qaynaqlanan raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ölkənin ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və rəhbərliyin bəzi digər əsas fiqurları həlak olub. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini bəyan edib. İran eyni zamanda ballistik raketlər, qanadlı raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyadakı obyektlərini hədəfə alır.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb.
Aprelin 7-də ABŞ və İran hərbi eskalasiyanın qarşısını almaq və danışıqlar üçün imkan yaratmaq məqsədilə təxminən iki həftəlik, müvəqqəti atəşkəs barədə razılığa gəliblər Məlumatlara görə, razılaşma Pakistanın vasitəçiliyi ilə əldə edilib. Əsas məqamlardan biri İranın Hörmüz boğazını qlobal gəmiçilik üçün yenidən açmaq öhdəliyidir, eyni zamanda tərəflər hücumları dayandıraraq danışıqlara hazırlaşırlar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре