Xəzərdə növbəti dəfə zəlzələ olub

Xəzər dənizində 3.5 maqnitudal zəlzələ baş verib.

Bu barədə Day.Az-а AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Yerli vaxtla 18:11-də qeydə alınan yeraltı təkan 51 km dərinlikdə baş verib.