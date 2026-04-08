Xəzərdə növbəti dəfə zəlzələ olub Xəzər dənizində 3.5 maqnitudal zəlzələ baş verib. Bu barədə Day.Az-а AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Yerli vaxtla 18:11-də qeydə alınan yeraltı təkan 51 km dərinlikdə baş verib.
Xəzərdə növbəti dəfə zəlzələ olub
Xəzər dənizində 3.5 maqnitudal zəlzələ baş verib.
Bu barədə Day.Az-а AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Yerli vaxtla 18:11-də qeydə alınan yeraltı təkan 51 km dərinlikdə baş verib.
