Dünya Bankı Azərbaycanın real ÜDM artımı ilə bağlı yeni proqnozlarını təqdim edib
Dünya Bankı Azərbaycanın 2026 və 2027-ci illərdə real ümumi daxili məhsul (ÜDM) artımı ilə bağlı proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib.
Bu barədə Trend məlumat verir.
Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə iqtisadi proqnozun (ECA Economic Update) son yenilənməsinə əsasən, ölkədə real ÜDM artımının 2026-cı ildə 2%, 2027-ci ildə isə 1,8% olacağı gözlənilir. Bu göstəricilər müvafiq olaraq yanvar ayındakı əvvəlki qiymətləndirmə ilə müqayisədə 0,2 və 0,1 faiz bəndi yüksəkdir.
Dünya Bankı 2025-ci ildə Azərbaycanda real ÜDM artımını 1,4% səviyyəsində qiymətləndirir:
"Azərbaycanda daha sərt büdcə siyasəti fonunda investisiya xərclərinin normallaşması və neft hasilatının kəskin azalması 2025-ci ildə artımın 1,4%-ə qədər zəifləməsinə gətirib çıxarıb ki, bu da 2024-cü ilin göstəricisindən demək olar ki, üç dəfə azdır".
Sənəddə bildirilir ki, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrində kredit aktivliyinin sürətli genişlənməsinin zəifləməsi fonunda ötən il real kreditləşmənin artımı bir qədər yavaşlayıb.
"Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Gürcüstanda daha sərt makroprudensial tədbirlər, eləcə də (Qazaxıstan və Rumıniyada olduğu kimi) daha sərt monetar siyasət istehlak kreditləşməsini məhdudlaşdırıb. Eyni zamanda, Özbəkistanda mikrokreditləri və sahibkarlıq kreditlərini stimullaşdıran siyasət sayəsində real kreditləşmənin artımı 2024-cü illə müqayisədə iki dəfə artıb", - deyə hesabatda qeyd olunur.
