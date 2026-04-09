1-ci liqada maraqla gözlənilən qarşılaşma

Bu gün Azərbaycan 1-ci liqasında 21-ci tura yekun vurulacaq.

Day.Az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə 3 matç keçiriləcək.

Turu mərkəzi görüşü Binə qəsəbə stadionunda olacaq. Burada lider "Şəfa" 3-cü yerdəki "Səbail"i qəbul edəcək.

9 aprel (cümə axşamı)

15:00. "Şəfa" - "Səbail"
Binə qəsəbə stadionu

 

15:30. "Şimal" - "Mingəçevir"
Şamaxı OİK stadionu

15:30. "Difai" - "Şahdağ Qusar"
Buzovna qəsəbə stadionu

8 aprel (çərşənbə)

"Bakı Sportinq" - MOİK - 3:1

"Cəbrayıl" - "Zaqatala" - 3:2