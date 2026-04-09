Daşınmaz əmlak çıxarışları elektron qaydada veriləcək
Daşınmaz əmlaka dair çıxarışların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbul edilməsi elektron qaydada həyata keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qeydiyyat Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (EHİS) üzərindən həyata keçiriləcək.
Belə ki, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 2026-cı il oktyabrın 10-dək Xidmətin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (bundan sonra - EHİS) inteqrasiyası təmin edilməlidir.
İqtisadiyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi xidmətin mövcüd iş axınını 2026-cı ilin oktyabrın 18-dək təqdim etməlidir.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2026-cı ilin noyabrın 6-dək xidmətin təkmilləşdirmələri nəzərə alınmaqla yeni iş axınını təqdim etməli və razılaşdırmalıdır.
Xidmət 2026-cı il dekabrın 30-dək mygov platformasında istifadəyə verilməlidir.
