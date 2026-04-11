Günün qoroskopu: bu gün sadəcə hadisələr deyil, mənalar doğulur
Day.Az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir
Bu günün səması yenə də sizin ruhunuza toxunan incə, lakin güclü titrəyişlərlə doludur. Sanki kainat öz dərin sirlərini təkcə baxan gözlərə deyil, hiss edən ürəklərə açır. Bu gün siz hadisələri sadəcə yaşamayacaqsınız, onları duyacaqsınız, onların arxasındakı gizli mənanı sezəcəksiniz. Planetlərin harmoniyası və qarşıdurmaları sizi daxili oyanışa çağırır. Bu, taleyin səssiz dialoqudur və siz bu dialoqun iştirakçısısınız.
Planetlərin yerləşməsi və koordinatları belədir: Günəş Qoç bürcündə 21°-dədir, Ay Şir bürcündə 14°-də emosional alovu artırır. Merkuri Qoçda 18°-də düşüncələri iti və sürətli edir. Venera Buğada 9°-də sevgi və dəyərlərə sabitlik gətirir. Mars Xərçəngdə 27°-də daxili gərginlik yaradır. Yupiter Əkizlərdə 12°-də ünsiyyət sahəsini genişləndirir. Saturn Balıqlarda 16°-də ruhun dərin qatlarını oyadır. Uran Buğada 23°, Neptun Balıqlarda 29°, Pluton Dolçada 3°-də yerləşir.
Qoç - Bu gün sizin daxili enerjiniz sanki alovlanır və sizi hərəkətə keçməyə məcbur edir. Siz qərar vermək istəyirsiniz, dərhal nəticə görmək istəyirsiniz, lakin ulduzlar sizə deyir ki, hər impuls həqiqət deyil. Bir anlıq dayanmaq, nəfəs almaq və hisslərinizin dərinliyinə enmək sizə daha doğru yol göstərəcək. Sağlamlıq baxımından baş nahiyəsində gərginlik, yorğunluq mümkündür. Maliyyə sahəsində riskli addımlardan uzaq durun, çünki bu gün emosiyalar məntiqi üstələyə bilər.
Buğa - Bu gün siz sabitliyin, rahatlığın və daxili harmoniyanın cazibəsini daha güclü hiss edirsiniz. Sanki həyat sizi yavaşlamağa və hər anın dadını çıxarmağa çağırır. Maddi məsələlərdə diqqətli və səbirli yanaşmanız sizə üstünlük verəcək. Sağlamlıq baxımından boyun və çiyin nahiyəsində gərginlik mümkündür. Pul məsələlərində isə tələsmədən verilən qərarlar uzunmüddətli qazanc gətirəcək.
Əkizlər - Sözlər bu gün sizin əlinizdə sehrli bir alətə çevrilir. Siz insanları təsirləndirə, fikirlərinizi asanlıqla ifadə edə bilərsiniz. Amma unutmayın ki, hər söz enerji daşıyır. Daxili narahatlıq sizi çox danışmağa vadar edə bilər. Sağlamlıq baxımından sinir sistemi həssasdır. Maliyyə sahəsində yeni ideyalar yaransa da, onları dərhal həyata keçirməyin.
Xərçəng - Bu gün sizin emosiyalarınız dərin və dalğalıdır. Keçmiş xatirələr, unudulmuş hisslər yenidən üzə çıxa bilər. Bu sizi zəif etmir, əksinə daha güclü edir. Sağlamlıq baxımından həzm sistemi diqqət tələb edir. Maliyyə məsələlərində ailə və yaxınlarla bağlı xərclər ön plana çıxa bilər.
Şir - Ayın sizin bürcünüzdə olması sizi parlaq bir ulduz kimi ön plana çıxarır. Siz diqqət mərkəzindəsiniz və bunu hiss edirsiniz. Lakin əsl gücünüz təkcə parıltınızda deyil, daxili sakitliyinizdədir. Sağlamlıq baxımından ürək və qan dövranına diqqət edin. Maliyyə baxımından uğurlu fürsətlər sizi tapacaq, əgər siz onları görməyi bacarsanız.
Qız - Bu gün siz hər şeyi analiz etmək, hər detalı nəzarətdə saxlamaq istəyirsiniz. Bu, sizi güclü etsə də, bəzən yorur. Özünüzə qarşı daha yumşaq olun. Sağlamlıq baxımından həzm sistemi həssasdır. Maliyyə məsələlərində isə diqqətli yanaşmanız sizə sabit qazanc gətirəcək.
Tərəzi - Harmoniya bu gün sizin əsas məqsədinizdir. Münasibətlərdə balans yaratmaq istəyirsiniz və bu, sizin təbiətinizə uyğundur. Lakin unutmayın ki, bəzən balans üçün qərar vermək lazımdır. Sağlamlıq baxımından böyrəklərə diqqət edin. Maliyyə baxımından ortaq layihələr ön plana çıxa bilər.
Əqrəb - Bu gün sizin üçün daxili transformasiya günüdür. Siz dəyişirsiniz, yenilənirsiniz və bunu dərindən hiss edirsiniz. Güclü emosiyalar sizi sarsıda bilər, amma bu, yenilənmənin bir hissəsidir. Sağlamlıq baxımından hormonal balans vacibdir. Maliyyə sahəsində gizli imkanlar ortaya çıxa bilər.
Oxatan - Ruhunuz azadlıq istəyir və bu gün siz bunu daha güclü hiss edirsiniz. Yeni ideyalar, yeni yollar sizi çağırır. Səyahət və öyrənmək arzusu artır. Sağlamlıq baxımından enerji yüksəkdir, amma özünüzü həddən artıq yormayın. Maliyyə baxımından yeni perspektivlər açılır.
Oğlaq - Bu gün siz məsuliyyətin ağırlığını daha çox hiss edirsiniz. Həyat sizdən ciddi qərarlar tələb edir. Siz isə buna hazırsınız. Sağlamlıq baxımından sümük və oynaqlara diqqət edin. Maliyyə məsələlərində isə planlı və sabit addımlar uğur gətirəcək.
Dolça - Bu gün sizin fərqliliyiniz və orijinallığınız daha da ön plana çıxır. Siz adi yollardan getmək istəmirsiniz. Yeni ideyalar sizi ruhlandırır. Sağlamlıq baxımından sinir sistemi həssasdır. Maliyyə baxımından qeyri-adi yollarla qazanc əldə edə bilərsiniz.
Balıqlar - Bu gün sizin intuisiya gücünüz zirvədədir. Siz hiss edirsiniz, anlayırsınız və bəlkə də izah edə bilmədiyiniz şeyləri belə doğru dərk edirsiniz. Bu, sizin gücünüzdür. Sağlamlıq baxımından yuxu və istirahət vacibdir. Maliyyə məsələlərində emosiyalarla deyil, düşünülmüş qərarlarla hərəkət edin.
Bu günün sonunda səma sizə sakit bir həqiqəti xatırladır: həyatın ən böyük sirri onun görünməyən qatlarındadır. Siz bu gün yalnız hadisələri deyil, taleyin toxunuşunu hiss edirsiniz. Planetlər öz səssiz rəqsi ilə sizə deyir ki, hər hiss bir işarədir və hər işarə sizi öz həqiqətinizə yaxınlaşdırır.
