Qırmızı soğan turşusu necə hazırlanır? - cəmi 30 dəqiqəyə
Bu turşu ənənəvi turşular kimi həftələrlə gözləmək tələb etmir. Cəmi yarım saat ərzində həm xırtıldayan, həm də gözqamaşdırıcı rəngə malik bir ləzzət əldə edə bilərsiniz.
Milli.Az xəbər verir ki, turşunun estetik görünməsi və sirkəli suyun soğana tez nüfuz etməsi üçün ən vacib qayda soğanları kağız kimi nazik dilimləməkdir. Soğanları halqa və ya yarımay şəklində doğrayın. Nə qədər nazik olsa, rəngi bir o qədər parlaq və çəhrayı olacaq.
Turşunun dadını sirkə, su, şəkər və duz qarışığı müəyyən edir.
Keyfiyyətli üzüm və ya alma sirkəsi istifadə edin.
Şəkər burada sirkənin kəskin turşuluğunu yumşaldır və soğanın təbii aromasını ön plana çıxarır.
Qaynar suyun içində şəkər və duzu tamamilə əridib sirkə ilə qarışdırın. Bu isti qarışığı soğanların üzərinə tökdükdə rəng dəyişimi dərhal başlayacaq.
Aromatik toxunuşlar (ədviyyat)
Turşunuza "restoran dadı" vermək üçün aşağıdakı ədviyyatları əlavə edə bilərsiniz:
Dənə istiot və dəfnə yarpağı: Klassik və dərin bir dad verir.
Xardal toxumu və ya sarımsaq: Xüsusilə ət yeməklərinin yanında əla gedir.
Keşniş toxumu: Daha fərqli və gurme bir aroma yaradır.
İsti suyu soğanların üzərinə tökdükdən sonra bankanın ağzını bağlayın. Otaq temperaturunda 30 dəqiqə gözlətmək kifayətdir. Bu müddətdə soğanlar o məşhur parlaq çəhrayı rəngini alacaq.
Turşunu dərhal yemək olar, lakin soyuducuda soyuduqdan sonra daha xırtıldayan və dadlı olur. Soyuducuda ağzı bağlı şəkildə uzun müddət təravətini qoruyur.
