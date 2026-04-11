İran müharibəsi qlobal smartfon bazarını çökdürüb
2026-cı ilin birinci rübündə qlobal smartfon tədarükləri Yaxın Şərqdəki gərginlik və yaddaş komponentlərinin çatışmazlığı fonunda illik müqayisədə 6% azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə tədqiqat şirkəti olan "Counterpoint Research" məlumat yayıb.
Analitiklərə əsasən, azalmanın əsas səbəbi yaddaş istehsalçılarının əsasən süni intellekt məlumat mərkəzlərinin tədarükünə fokuslanması olub. Əlavə təsiredici kimi Yaxın Şərqdəki münaqişə fonunda istehlakçı əhval-ruhiyyəsinin pisləşməsi göstərilir.
Bu şəraitdə "Apple" tarixində ilk dəfə olaraq ilin birinci rübündə qlobal smartfon bazarına liderlik edib, 21% paya sahib olub və tədarüklərini 5% artırıb.
"Counterpoint Research" şirkətin uğurunu premium mövqeləndirmə, yaxşı qurulmuş təchizat zənciri və Çin bazarında güclü nəticələrlə izah edir. Belə ki, 2026-cı ilin ilk doqquz həftəsində Çində "iPhone" satışları 23% artıb.
Digər yandan , "Samsung" tədarükləri illik müqayisədə 6% azalsa da, 20% bazar payı ilə ikinci yeri qoruyub saxlayıb. İstehsalçının göstəricilərinə "Galaxy S26" modelinin təqdimatının təxirə salınması və büdcə seqmentində zəif nəticələr mənfi təsir göstərib.
