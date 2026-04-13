Ağır qəza,

Bakı-Astara magistral yolunda ağır yol-nəqliyyatı hadisəsi baş verib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yolun 52-ci kilometrliyində, Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan iki "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub.

Qəza nəticəsində Lənkəran rayon sakinləri - 1980-ci il təvəllüdlü Vüsalə Bədəlova, 1972-ci il təvəllüdlü Rəfail Bədəlov, 2002-ci il təvəllüdlü Həsən Bədəlov, 1967-ci il təvəllüdlü Elşən Axundov və Cəbrayıl rayon sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Füzuli İsmayılov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

Onlar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.