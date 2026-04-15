“Real Madrid” klubuna ağır İTKİ - Tanınmış futbolçu həyatını İTİRDİ
İspaniyanın nəhəng klubu Real Madrid klub tarixinin ən önəmli simalarından biri olan José Emilio Santamaría-nın 96 yaşında vəfat etdiyini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, klubun rəsmi bəyanatında onun təkcə "Real Madrid"in deyil, dünya futbolunun ən böyük əfsanələrindən biri olduğu vurğulanıb və ailəsinə başsağlığı verilib.
1957-ci ildə Club Nacional de Football klubundan "Real Madrid"ə transfer olunan Santamaría uzun illər komandanın müdafiə xəttinin lideri olub.
O, Madrid təmsilçisi ilə bir neçə Avropa Kuboku, La Liqa çempionluğu və digər nüfuzlu titullar qazanaraq klubun qızıl dövrünün əsas fiqurlarından birinə çevrilib.
Klub prezidenti Florentino Pérez onun adını Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás və Francisco Gento kimi əfsanələrlə yanaşı çəkərək, Santamaríanın "Real Madrid" tarixində əbədi iz qoyduğunu bildirib.
Futbolçu həm Uruguay national football team, həm də Spain national football team formasını geyinib və karyerası ərzində böyük uğurlara imza atıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре