Kreatin sümükləri möhkəmləndirir? Həkimlər yayılan iddialara aydınlıq gətirdi
Son dövrlərdə fitnes icmalarında kreatinin sümükləri möhkəmləndirdiyi barədə müzakirələr artsa da, mütəxəssislər bu iddiaların elmi baxımdan tam sübut olunmadığını bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, kreatin orqanizmdə enerji istehsalına kömək edən təbii maddədir və əsasən yüksək intensivlikli fiziki fəaliyyət zamanı əzələlərdə istifadə olunur.
Araşdırmalara görə, kreatinin sümük sağlamlığına birbaşa güclü təsiri təsdiqlənməyib. Bəzi məlumatlar onun yalnız güc məşqləri ilə birlikdə sümük sıxlığını dolayı yolla dəstəkləyə biləcəyini göstərir. Lakin postmenopauza dövründə qadınlar üzərində aparılan tədqiqatlarda uzunmüddətli istifadə sümük vəziyyətində ciddi yaxşılaşma göstərməyib.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, kreatin əsasən əzələ gücünü artıraraq məşqlərin effektivliyini yüksəldə bilər və bu da dolayı yolla sümük sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər. Tövsiyə olunan doza adətən gündə 3-5 qram kreatin monohidratdır. Bununla belə, həkimlər sümükləri möhkəmləndirmək üçün əsas vasitə kimi fiziki aktivliyi, kalsium və D vitamini qəbulunu daha vacib hesab edirlər.
