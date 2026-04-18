Bakıda dəmir yolu xəttində 20 yeni qatar istifadəyə veriləcək

"Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"na əsasən, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 2030-cu ilə qədər 20 ədəd qatar almağı planlaşdırır.

Bildirilib ki, yeni qatarların alınması ilə bağlı bir sıra xarici şirkətlərlə görüşlər keçirilir, təhlil və müzakirələr aparılır.

Yeni qatarlar Abşeron dairəvi dəmiryol marşrutu, o cümlədən Dövlət Proqramına əsasən dairə üzrə istifadəyə veriləcək yeni xətlərdə istismar olunacaq.