Niyə narkozdan əvvəl yemək və içmək olmaz?: Həkimlər əsas qadağaları açıqladı
Həkim-anestezioloqlar bildirirlər ki, ümumi narkozdan əvvəl qida və su qəbul etmək ciddi təhlükə yarada bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bunun əsas səbəbi anesteziya zamanı orqanizmdə bütün əzələlərin boşalması və udma kimi qoruyucu reflekslərin itməsi ilə bağlıdır. Bu halda mədə məzmunu tənəffüs yollarına keçərək ciddi ağırlaşmalara, o cümlədən kimyəvi yanıq və aspirasion pnevmoniyaya səbəb ola bilər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, əməliyyatdan əvvəl bərk qida 6-8 saat, su isə ən azı 2 saat əvvəl dayandırılmalıdır. Qəhvə və şirələr də qida kateqoriyasına aid edildiyi üçün onlar da eyni qaydada qadağandır. Körpələr üçün isə xüsusi qaydalar tətbiq olunur: ana südü əməliyyatdan 4 saat əvvəl dayandırılmalı, su isə 2 saat əvvəl kəsilməlidir.
Həkimlər həmçinin vurğulayırlar ki, ümumi narkozdan əvvəl spirtli içki qəbulu və siqaret çəkmək də ciddi risk yaradır. Alkoqol narkoz dərmanlarının təsirini gücləndirə, siqaret isə ağciyərlərdə ağırlaşmalara və nəfəs yollarında spazmlara səbəb ola bilər. Bu səbəbdən siqaretin əməliyyatdan 1-2 ay əvvəl tam dayandırılması tövsiyə olunur.
Bundan əlavə, xəstələrin qəbul etdiyi bütün dərmanlar barədə həkimə məlumat verməsi, bəzi preparatların isə yalnız anestezioloqun qərarı ilə dayandırılması vacibdir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, düzgün hazırlıq əməliyyat zamanı riskləri minimuma endirir və xəstənin təhlükəsizliyini təmin edir.
