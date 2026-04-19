Araşdırma: İki peşədə işləyənlərdə Alzaymer riski daha aşağı ola bilər
Yeni elmi araşdırma göstərir ki, müəyyən iş növlərində çalışan insanların Alzheimer xəstəliyinə tutulma riski daha aşağı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqat xüsusilə taksi və təcili yardım sürücülərini diqqət mərkəzinə alıb və onların beyin fəaliyyətinin bu xəstəliyə qarşı müəyyən qoruyucu təsir göstərə biləcəyini irəli sürüb.
Mass General Brigham tərəfindən aparılan geniş araşdırmada 8,9 milyon ölüm haqqında şəhadətnamə təhlil edilib. Nəticələrə əsasən, taksi və təcili yardım sürücüləri Alzheimerdən ölüm göstəricisi baxımından digər peşələrlə müqayisədə daha aşağı risk qrupunda yer alıblar. Alimlər bunun dəqiq səbəbinin hələ tam sübut olunmadığını, lakin müəyyən əlaqələrin mövcud ola biləcəyini bildirirlər.
Mütəxəssislərin izahına görə, bu peşələrdə çalışan insanlar daim dəyişən marşrutlarda hərəkət edir, sürətli qərarlar qəbul edir və məkan yaddaşından intensiv istifadə edirlər. Bu isə beynin hipokampus adlanan hissəsini daha aktiv saxlayır. Məhz həmin beyin bölgəsi Alzheimer xəstəliyində ilk zədələnən sahələrdən biri hesab olunur.
Alimlər qeyd edirlər ki, naviqasiya və yaddaş tələb edən fəaliyyətlər beynin "idman etdirilməsi" kimi təsir göstərə bilər. Bununla belə, tədqiqat nəticələri bu peşələrin birbaşa qoruyucu faktor olduğunu deyil, yalnız mümkün əlaqə olduğunu göstərir və əlavə araşdırmalara ehtiyac olduğunu vurğulayır.
