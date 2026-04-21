Ürək tutması, yoxsa panik atak? - Oxşar əlamətlər, təhlükəli nəticələr
Sinədə qəfil təzyiq, sürətlənən ürək döyüntüsü və nəfəs almaqda çətinlik... Bu əlamətlər bir çox insanda ciddi narahatlıq yaradır və "ürək tutmasıdır, yoxsa panik atak?" sualını gündəmə gətirir.
Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu iki vəziyyətin simptomlarının oxşar olması bəzən həyati risk daşıyan halların gec fərq edilməsinə səbəb ola bilər.
Türkiyəli kardioloq Abdi Sağcan bildirib ki, sinə ağrısı və nəfəs darlığı şikayətləri zamanı ən çox qarışıqlıq məhz panik atakla ürək tutmasının fərqləndirilməsində yaşanır. Onun sözlərinə görə, həkim müayinəsi olmadan bu iki vəziyyəti dəqiq ayırd etmək çətindir.
Mütəxəssis qeyd edib ki, panik atak zamanı sinədə sıxılma və sancı hissi, sürətli və səthi nəfəsalma, güclü qorxu hissi ön planda olur. Ürək tutmasında isə daha çox güclü təzyiq, əzilmə hissi, ritm pozğunluğu və real nəfəs ala bilməmə hissi müşahidə edilir. Hər iki halda soyuq tərləmə olsa da, ürək tutmasında bu hal daha ani və intensiv şəkildə ortaya çıxır.
Ağrının xarakteri və müddəti də mühüm fərqləndirici əlamətlərdəndir. Belə ki, 5-10 dəqiqədən uzun sürən, sol qola, çənəyə və ya kürəyə yayılan sinə ağrısı ürək tutmasının xəbərçisi ola bilər və bu halda dərhal təcili tibbi yardım çağırılmalıdır.
Abdi Sağcan vurğulayıb ki, sinə ağrısı ilə yanaşı ürəkbulanma, güclü nəfəs darlığı, dodaqlarda göyərmə kimi əlamətlər müşahidə olunursa, vəziyyət ciddi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda ilk dəfə panik ataka bənzər hal yaşayanlar, 40 yaşdan sonra bu cür simptomlarla qarşılaşanlar və ya ürək xəstəliyi olan şəxslər mütləq həkimə müraciət etməlidir.
Mütəxəssis əlavə edib ki, gənc yaşlarda sinə ağrıları çox vaxt ciddi səbəblərlə bağlı olmasa da, risk faktorları, yəni siqaret istifadəsi, yüksək təzyiq, diabet və ailəvi xəstəlik tarixçəsi mütləq nəzərə alınmalıdır.
Araşdırmalar göstərir ki, panik pozuntu cəmiyyətdə 2-4 faiz arasında rast gəlinsə də, ürək xəstələri arasında bu göstərici 25 faizə qədər yüksələ bilər. Panik atakla müraciət edən xəstələrin təxminən 15 faizində isə eyni zamanda ürəklə bağlı problem aşkarlanır.
Mütəxəssislərin fikrincə, panik atak ürək tutmasını təqlid edə bilər, lakin ürək tutması birbaşa həyati təhlükə yaradır. Buna görə də oxşar simptomlar heç vaxt diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
